Oude coalitie praat verder

Op de foto: Peter van de Wiel en Katelijne van Thiel voeren namens Combinatie95 het eerste verkennende gesprek met SP, D66 en INbox om met de oude coalitie verder te gaan.

Nadat afgelopen dinsdag alle acht partijen in de Boxtelse gemeenteraad hun visie gaven op de verkiezingsuitslag, wordt vanavond, vrijdag 6 april een vervolgstap gezet om een nieuwe coalitie te vormen. Initiatiefnemer Combinatie95 praat daartoe met SP, D66 en INbox.

Deze vier partijen vormden ook de afgelopen vier jaren het college van B. en W. Het wordt volgens Peter van de Wiel en Katelijne van Thiel, die namens Combinatie95 de coalitieonderhandeling voeren, een verkennend gesprek om te bezien of de vier partijen opnieuw tot 'vruchtbare samenwerking' kunnen komen. Alle hebben overigens al aangegeven graag verder te willen in de oude samenstelling. Ook de opmerkingen en aanbevelingen van de andere vier partijen in de raad komen aan bod, aldus Combinatie95.