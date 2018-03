Opschoondag in Boxtel en Liempde

Net als voorgaande jaren worden in Boxtel en Liempde komend weekend weer verschillende acties georganiseerd om rondslingerend zwerfvuil te ruimen. Leerlingen van lokale basisscholen gingen vrijdag al aan de slag.

Zo zette De Spelelier een volledig ochtendprogramma in elkaar gezet, compleet met uitleg en een 'opschoonlied'. Vervolgens gingen leerlingen aan het werk in de wijk of op de eigen speelplaats.

Buurtvereniging Bosscheweg werkt zaterdagochtend 24 maart. Verzamelpunt om 09.30 uur zijn de bushokjes in de straat. ,,Vorig jaar hebben we zakken vol afval uit de struiken en slootjes gehaald. Dit jaar gaan we dat weer doen", laat de buurtvereniging weten. Ook in de Sint-Willibrordstraat in de wijk Selissenwal steken bewoners de handen die ochtend uit de mouwen.

In Liempde wordt zaterdag onder leiding van Natuurwerkgroep Liempde de buurtschap Kasteren van zwerfvuil ontdaan. Deelnemers verzamelen om 09.00 uur bij de brug nabij Kasterensestraat 2. (Archieffoto: Albert Stolwijk).