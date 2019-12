Er is vanmiddag opnieuw een ongeluk gebeurd op het kruispunt van de Kruisbroeksestraat met de Ladonkseweg. Dat was de afgelopen tijd nog twee keer meer het geval, waarvan eenmaal met ernstig letsel. Dinsdag kaartte oppositiepartij Balans de gevaarlijke verkeerssituatie op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel nog aan tijdens de gemeenteraadsvergadering.