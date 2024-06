Vrije Tribune: fietser vogelvrij bij supermarkt

za 1 jun, 15:00

Ik lees online dat onze gemeente kennelijk probeert het gebruik van de fiets te stimuleren met een ludieke actie. Wat dacht de gemeente ervan om daadwerkelijk haar rechten (en plichten) te gebruiken en te zorgen dat je als fietser bij de supermarkten niet als tweederangsburger tussen de auto’s door hoeft te manoeuvreren?

Door Keith Myerschough

Bij de Jumbo zit een zeer gevaarlijke bocht aan de zuidzijde en bij de kruising aan de noordzijde een bespottelijk samensmelten van voetgangers en fietsers. Bij de Albert Heijn waan je je op de Amerikaanse parkeersteppe zonder fietsmarkering of boom in zicht. Van de drie supermarkten die ik bezoek is de Lidl nog de minst kwalijke, maar ook daar is geen duidelijke plek om te fietsen aangegeven, noch is er sprake van een inrichting die automobilisten duidelijk maakt dat zij rekening hebben te houden met fietsers.

Van het ene puntje van de bebouwde kom van Boxtel tot de andere is het 17 minuten (5 km, Lisdodde tot Vorsenpoel) fietsen. Dat is dan ook nog eens grotendeels op goed ingerichte fietspaden en -stroken. Tot je aankomt bij de supermarkt tenminste. Want vanaf dat punt is de fietser vogelvrij, wat minder leuk is dan het klinkt.