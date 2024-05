Vrije Tribune: stal géén fietsen bij lift van station

Door Martin van Tillaart

Met regelmaat fiets ik langs het treinstation en telkens vallen mij twee dingen op; er staan ontzettend veel kapotte annex vernielde fietsen in de rekken. Maar rondom de lift staan of liggen altijd fietsen die daar niet horen. Ik denk dan vaak dat deze een enorm obstakel vormen voor personen die gebruik willen maken van deze lift. Ik ben daar meerdere malen op aangesproken door derden om daarvan eens een stukje te schrijven in dit blad.

Vrij recent werd ik hierom weer om verzocht gezien deze persoon zich evenals ik ook ergert aan de wanordelijke situatie rondom de lift. Daarom bij dezen het verzoek om rondom de lift géén fietsen te plaatsen, aangezien dit voor minder valide personen, maar ook ouderen, moeders met kinderwagens, personen met een rollator, scootmobiel enzovoort een enorm probleem kan veroorzaken.

Er staat wel een bord met de aantekening ‘uw fiets is in een van de stallingen geplaatst’. Maar het personeel van de NS kan dit toch niet elk dag herhalen, want neem maar van mij aan dat het merendeel van deze fietsen niet door de wettige eigenaar hier gedeponeerd is.

Inhoudelijk is bovenstaande natuurlijk niet alleen van toepassing bij het station, maar jammer genoeg ook bij overige plaatsen in het centrum. Het is een kleine moeite rekening te houden met je medemens zodat veel leed voorkomen kan worden! Ik hoop dat dit verzoek succes heeft. Niet alleen in de omgeving van het station, maar ook in het centrum. Het aanzicht schept nou niet bepaald een prettig gevoel.