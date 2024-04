Vrije Tribune: Elke (gezuiverde) druppel telt

45 minuten geleden

Bas Peeters, lid van het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel, schreef een ingezonden brief. Hij reageert op een inzending in de rubriek Vrije Tribune in Brabants Centrum van 28 maart

Beste Wim, met belangstelling las ik jouw ingezonden brief in Brabants Centrum van 28 maart jongstleden. Fijn dat je meedenkt hoe we ons gezuiverde rioolwater anders kunnen toepassen.

Het klopt dat onze acht zuiveringsinstallaties nu nog jaarlijks honderd miljard liter water via onze beken richting rivieren en uiteindelijk naar zee afvoeren. Deze hoeveelheid staat gelijk aan de helft van het totale drinkwatergebruik van Brabant.

Tegelijkertijd hebben steeds meer delen van onze provincie te maken met droogte. Daarom zijn we nu aan het onderzoeken of we dit gezuiverde water uit onze rioolwaterzuiveringen slimmer kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor landbouw of natuur zoals je al aangeeft. Of als proceswater voor bedrijven. Die dan minder grondwater hoeven op te pompen.

Dit is nog niet zo eenvoudig als het lijkt. Veel factoren spelen hierbij een rol. Een groot deel van het gezuiverde water wordt al nuttig ingezet. Het is met name in de zomer nodig als voeding voor onze beken. Voor de andere doelgroepen moet het gezuiverde water van voldoende kwaliteit zijn. In ons rioolwater zitten steeds meer stoffen die een rioolwaterzuivering (nog) niet kan verwijderen. Hier werken we ook hard aan, maar extra zuiveringstechnieken kosten ook extra geld.

Daarbij vinden natuurbeheerders, boeren en bedrijven het nog best spannend om gezuiverd rioolwater te gebruiken in plaats van goedkoop grond- en/of drinkwater. Daarom trekken we hierin ook samen met deze partijen op. Om de beste oplossing te vinden op de plek waar het kan. Want elke druppel telt, ook de gezuiverde druppel.