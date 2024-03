Het grondwaterpeil was in januari nog hoger dan nu.

Vrije Tribune: Grondwaterpeil

za 30 mrt, 10:38

Ingezonden brief van Wim Bekkers over het grondwaterpeil.

Een paar maanden geleden kregen we de rekening van het waterschap. Natuurlijk weer meer betalen dan het jaar daarvoor. Maar goed, alles wordt duurder en er was een begroting bij waar het geld aan besteed wordt.

De zuiveringsinstallatie is natuurlijk een zeer goed doel. Er stond ook bij dat meer dan 20 miljoen wordt gebruikt om de grondwaterstand op peil te houden. Ik dacht: een goed doel. Maar wat schetst mijn verbazing: daar wordt niet goed mee omgegaan. Navraag leert dat de zuiveringsinstallatie wordt uitgebreid en dat men het schone water weer terug in de Dommel laat stromen. Waarom niet terug in de natuur waar het in de grond kan zakken?

Toen mijn watermeter een tijdje geleden ging lekken, kreeg Ik van de monteur van Brabant Water te horen dat men geen water meer uit de grond mocht pompen omdat de grondwaterstand een peil had bereikt dat het onverantwoord was.

Gemeente Boxtel, houd je geld op zak dat je aan de bewoners geeft als ze hun dakgootafwatering in de tuin laten lopen. Hoe krom kan het zijn? Ze zouden met weinig geld het gezuiverde water in de natuur kunnen laten lopen in plaats van in de Dommel dan naar de Maas en zo naar Rotterdam om het daar in de zee te laten stromen.

Een buffer om het water vast te houden in de natuur lijkt mij een veel beter plan. Het waterpeil is momenteel weer op orde maar misschien krijgen we wel weer een droge zomer en hebben we het water weer hard nodig. Wees voorbereid.