Vrije Tribune: Arbeidsmigranten, Vion, wereldvraagstukken

Vion wordt door steeds meer mensen in Boxtel gezien als een plaag in plaats van een zegen. Niet alleen vanwege de stank, maar ook vanwege het aantrekken van arbeidsmigranten.

Met instemming las ik de vorige twee bijdragen in de Vrije Tribune van Guus Bastings en Ruud Klomp. De plannen voor het huisvesten van vele honderden arbeidsmigranten zijn zeker een goede aanleiding voor Boxtel om eens goed na te denken over de totale situatie; ook over de hele vleesketen, inclusief de problemen die daarmee samenhangen. Terecht was er al de nodige landelijke aandacht voor het grote dilemma in Boxtel.