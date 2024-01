Vrije Tribune: Green-tech beats meat-tech?

vr 26 jan, 17:25

Weet u nog, het plan van Combinatie95: een hoogwaardige green-tech campus en bedrijven in Boxtel? Het greentech-terrein is nog leeg: het is niet van de grond gekomen. Hoe anders is het met de meat-tech! De slachtcapaciteit van Vion is vergroot naar 20.000 varkens per dag en er zijn activiteiten bijgekomen. Uitgevoerd door jonge arbeidsmigranten met als sollicitatie-eis: ‘binnen drie dagen klaar staan voor transport naar Nederland’. De meat-tech floreert in Boxtel.

De gemeente helpt met vergunningen volop mee en heeft zelf een tender uitgeschreven voor het ‘migrantenhotel’ bij Vrilkhoven voor een periode van minimaal vijftien jaar. De gemeente wil zelfs de rode loper uitrollen voor achthonderd plekken. Het lost niets op want woningen in Boxtel kunnen nog steeds door arbeidsmigranten worden bewoond. De migranten die nu met busjes vanuit Duitsland worden aangevoerd, gaan die ‘hotels’ bewonen. Helder: meat-tech beats green-tech, en Boxtel wacht (in Wilders-taal) een ware migranten-tsunami.

Het komende kabinet-Wilders wil deze migranten-tsunami graag stoppen. Hoe dan? De Staatscommissie Demografische Ontwikkeling 2050 zegt daarover: kies niet langer voor goedkope arbeidsmigranten maar voor een hoogwaardige kenniseconomie. Druk de laagbetaalde arbeid uit de markt. Verplaats op export gerichte slachterijen (zoals Vion) grotendeels naar lagelonenlanden. Dat vermindert de migratiedruk op Nederland. In Boxtel gebeurt de komende vijftien jaar het tegengestelde.

Hier is Vion, ondanks de laag-loon-migrantenarbeid, niet meer winstgevend (netto verlies in 2022: 108 miljoen euro). De druk om samen met een flink deel van de varkensbedrijven te verhuizen naar bijvoorbeeld de Oekraïne wordt steeds groter. Een win-win! Daar is varkensvoer in overvloed en komt de mest en stikstof ook goed van pas.

Hier komt meer ruimte voor duurzame greentech met een veel groter verdienvermogen. Daar pleit de Sociaal Economische Raad (SER) althans voor bij het komende kabinet-Wilders, om zo de welvaart voor Nederland te kunnen behouden. Combinatie95 was met het green-tech-idee haar tijd vooruit. Over tien jaar: green-tech beats meat-tech in Boxtel!