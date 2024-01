Kunnen we de informatiekloof in de gemeente Boxtel dichten?

do 25 jan, 16:45

Iedereen moet toegang hebben tot journalistieke informatie over zijn eigen omgeving. Maar het maken van nieuws is niet gratis. Tegelijkertijd is armoede een steeds groter probleem in de samenleving en kan niet iedereen een krantenabonnement betalen. Zo ontstaat er dus een informatiekloof. Hoe kunnen we die in de gemeente Boxtel dichten?

Honderden huis-aan-huiskranten in Nederland werden de afgelopen vijftien jaar verkocht of opgeheven. Toch heeft dit onderdeel van het mediaveld in Nederland nog altijd het grootste bereik op print. En nog steeds zijn Nederlanders het meest geïnteresseerd in nieuws uit hun omgeving.

Dat er minder kranten worden uitgegeven of niet meer op papier verschijnen, waaronder DeMooiBoxtelKrant die sinds dit jaar digitaal uitkomt, heeft weinig te maken met interesse van de lezer. Het zijn de almaar oplopende kosten en de dalende advertentiemarkt voor print die gratis lokale kranten de nek omdraaien. De online reclameomzet is de afgelopen decennia weliswaar fors gestegen, maar het zijn vooral conglomeraten als Google en Meta (Facebook) die daarvan profiteren.

Lagere oplages en minder advertentie-inkomsten zijn in krantenland een bekende trend. Wat de afgelopen jaren wel steeds beter gaat: digitale abonnementen. Het aantal betalende dagbladlezers steeg in 2021 al met 3 procent. DPG Media (eigenaar van onder meer Brabants Dagblad) zag in 2022 opnieuw het aantal digitale abonnees flink stijgen: met 14 procent.

Lokale nieuwsmedia gaan ook die kant op. Logisch: de advertentiemarkt is gekrompen, dus wordt er gekeken naar inkomsten van lezers voor een duurzamer verdienmodel. Voorbeelden zijn al op niet heel verre afstand te vinden. DeMooiRooiKrant in Sint-Oedenrode is gestart met MooiRooi Plus: betalende lezers krijgen twee keer per jaar een magazine en toegang tot diverse online premium-artikelen. Oisterwijk Nieuws vraagt lezers om een donatie. Iets verder van huis is WeesperNieuws in Noord-Holland een bekend voorbeeld van een lokale krant die nu scoort met een abonneemodel.

Dus vaker betalen voor lokaal nieuws? De markt beweegt wel die kant op. Maar dit is niet voor iedereen te betalen en de kloof tussen arm en rijk neemt niet af, ondanks pogingen van de overheid. Zo wordt de ‘informatiekloof’ alleen maar groter. Daarom startte dagblad De Gelderlander begin 2023 een initiatief: Nijmegenaren die het niet konden betalen, kregen een jaar lang een gratis abonnement. Onderzoek van de Radboud Universiteit wees uit dat de actie positieve effecten had op sociaal en democratisch vlak (lees elders op deze pagina).

In 2022 verschenen in de gemeente Boxtel maar liefst drie lokale kranten: twee daarvan vielen wekelijks gratis op de deurmat; abonnees ontvangen Brabants Centrum. Intussen verschijnen de twee gratis edities niet meer op print: één krant is opgeheven, de ander verschijnt alleen digitaal. Wie denkt dat dit een bewuste tactiek is geweest van ‘ons’, de abonneekrant, zit ernaast: it’s the economy.

In 2005 kregen huishoudens gemiddeld 4,3 gratis bladen in de bus, in steeds meer plaatsen valt er nu nog maar één of zelfs geen huis-aan-huisblad meer op de deurmat.

Ook Brabants Centrum beseft dat een abonnement niet voor iedereen betaalbaar is. Daarom is de stichting op kleine schaal al een aantal jaren geleden gestart met gratis kranten voor Voedselbank-cliënten, een afspraak die recent is vernieuwd (lees kader boven).

Lokale journalistiek móet voor iedereen bereikbaar moet zijn, ook voor hen die het niet kunnen betalen. Maar zoals gezegd: het maken van nieuws kost gewoon geld. De vraag is: hoe gaan we het regelen? Suggesties? Wij zien ze graag tegemoet: bc@brabantscentrum.nl.

Dit opiniestuk is geschreven door directeur Henk van der Zee en adjunct-hoofdredacteur Pål Jansen van Brabants Centrum.