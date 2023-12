Vrije Tribune

We plaatsen graag meningen en suggesties van lezers (maximaal 350 woorden) in onze lezersrubriek Vrije Tribune. Deze kunnen gestuurd worden naar bc@brabantscentrum.nl. De inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de schrijver, de redactie neemt hierin nooit een standpunt in. Vermelding van naam is verplicht. De redactie bepaalt de titel. Zij kan inzendingen ook weigeren, bijvoorbeeld in geval van discriminatie of reclame. Dit is altijd maatwerk en wordt aan de inzender toegelicht.