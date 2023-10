Vrije Tribune: Ook gemeentebestuur Boxtel slachtoffer van uitzendbazen

Op de beoogde locatie voor een arbeidsmigrantencomplex staan nu nog voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De ruimte binnen de rode kaders is eigendom van SBA Flex, daarop moet het complex verrijzen.

Met de hevige discussie over het opzetten van een verblijfsvoorziening voor vierhonderd arbeidsmigranten in de buurtschap Vrilkhoven blijkt ook het gemeentebestuur slachtoffer te zijn. Wethouder Van Alphen, die door Omroep Dommelland werd geïnterviewd, kwam voordat ze ruw werd onderbroken door haar eigen communicatiemedewerkster, niet veel verder dan dat het plan een meer humane opzet is voor het huisvesten van de arbeidsmigranten.