Vrije Tribune: Vorm een woningstichting voor arbeidsmigranten

De P van PSV is van Philips, opgericht in 1913 in een wijk waar net de eerste huizen gebouwd waren door Philips. Dat bedrijf zag in dat zij verantwoordelijk was om je werknemers redelijk te laten wonen, sporten en ontwikkelen. Vroeger zijn voor sociaal verantwoord wonen woningbouwverenigingen in het leven geroepen. Nu, 100 jaar later verre van dat.