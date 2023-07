Vrije Tribune: ‘Kap in Sparrenrijk, begrijpt u het nog?’

23 minuten geleden

Door Jan Juffermans



Las u vorige week ook in deze Vrije Tribune het sterke pleidooi voor het stoppen met kappen van grote bomen in Sparrenrijk? Ik ben heel blij met de bijdrage van bioloog Carola van den Aker, die eindigde met deze oproep: ‘Hier in Sparrenrijk ligt een unieke kans om een positieve bijdrage te leveren om die opwarming van Boxtel ten opzichte van de Aarde als geheel tegen te gaan! Grijp die kans en stop dit project!’

Op de site van D66 stonden eind 2014 onder andere al deze goede teksten: ‘Vanuit het actuele klimaatbeleid zouden we juist zeer terughoudend moeten zijn met name grote bomen te kappen. De Klimaattop in Parijs laat de enorme urgentie van het klimaat zien. De wetenschap heeft becijferd dat een honderdjarige boom met zo’n 800.000 bladeren per uur 1,71 kg zuurstof produceert en zo 64 mensen schone lucht levert. Zijn bladerdak van 150 m2 produceert in één seizoen voor één mens een jaar zuurstof. Zijn filterwaarde haalt jaarlijks 70% vuil uit de lucht ofwel één ton stof. De provincie wil de terugkeer van het edelhert in Brabant bevorderen. Een van de redenen waarom het edelhert het op de Veluwe zo goed doet, is juist door de mastopbrengst van de Amerikaanse Eik.’ Tot zover de site van D66.

Rond 2014 werden in het Sparrenrijk al enkele lanen met honderden grote Amerikaanse eiken gekapt, bewust aangeplant door de vorige generatie. Maar nu bleken ze uit de gratie, vooral omdat ze ’uitheems’ zouden zijn. Maar ze staan al ruim twee eeuwen in ons land, op vele plaatsen. Na een actie in 2015 besloot de gemeente de laatste laan van bijna honderd bomen toch maar te laten staan. Maar nu wil men ze plotseling toch gaan kappen, terwijl de klimaatontwrichting wereldwijd nog veel heftiger is geworden. Begrijpt u het nog? Bovendien is de gemeente onlangs met beleid voor Klimaatadaptatie (aanpassing) begonnen en daarvoor is vooral veel meer groen nodig; met name bomen! Dus stop dan eerst met het onnodig kappen van grote bomen!