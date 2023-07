Vrije Tribune: ‘Waar is ons bruisend centrum?’

1 uur geleden

Door Martin van Tillaart



In het weekend staan op diverse plaatsen rondom de markt ‘dranghekken’ om de bezoekers te beschermen tegen eventueel overlast van auto’s, dit omdat de bezoekers gebruik mogen maken van de terrassen op de Markt. De Markt is vanaf vrijdagmiddag tot maandagmorgen in de zomer een autoluw gebied voor diegene die dit niet weten!

Op elk van de hekken hangt een doek met het opschrift ‘Bruisend Centrum’ en dat vind ik nou niet bepaald toepasselijk omdat de pompen van de fonteinen, die overigens een kapitaal gekost hebben, al het gehele jaar al niet gewerkt hebben. Evenals de bijbehorende verlichting, die werkt ook niet. En deze zouden voor hét bruisend effect gezorgd moeten hebben.

Heeft men over dit waterobject goed nagedacht? Want juist in de zomer, bij warm weer, zou dit een sfeervolle verkoeling kunnen zijn voor menigeen. Jammer, ik hoop dat men dit euvel op korte termijn oplost.

Maar met of zonder fonteinen wens ik een ieder veel plezier op de terrassen deze zomer.