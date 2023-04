Troefkaart PHS: dubbele overweg openhouden

za 8 apr., 12:28

Door Guus Bastings

Eerst het goede nieuws. Sinds enige tijd heeft het college zogeheten ‘in-gespreksavonden’ ingevoerd. Daar worden de raad, belanghebbenden en geïnteresseerden over een onderwerp bijgepraat en gaan daarna onder leiding van de voorzitter in gesprek met elkaar. Chapeau!

Tijdens de in-gespreksavond van 28 maart met als onderwerp PHS kwam het volgende naar voren.

Bestuursrechtelijk, organisatorisch en vooral financieel loopt het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) vast (’PHS: danst raad mee voor extra geld?’ - BC 30 maart). Zoals overeengekomen met de partners, moet Boxtel in deze situatie binnen het oorspronkelijke budget van 40 miljoen euro met bezuinigingen komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Geen sinecure, maar er wordt bezuinigd. Het project is namelijk uitgekleed tot op het hemd. In plaats van een fietstunnel gaan fietsers van de overweg Leenhoflaan en de Ossenpadtunnel gebruikmaken, wordt de Keulsebaan maar voor de helft aangepast en gaat de dubbele overweg dicht.

Niet geheel tevreden met dit graatmager alternatief, waarbij het verkeer gegarandeerd vastloopt, waagde PvdA-GroenLinks het aan de wethouder te vragen: ‘Wat zijn alsnog de mogelijkheden van een verdiept spoor zoals in Best en Vught?’ Duidelijk geïrriteerd met deze steeds maar weer terugkerende ‘waarom-zij-wel-vraag’, antwoordde de wethouder dat ProRail helaas geen grond van Boxtel nodig heeft zoals in Best en Vught en wij dus geen eisen kunnen stellen.

We hebben echter wel een troefkaart achter de hand: de dubbele overweg open houden, risico’s zijn dan voor ProRail. Ferme taal, maar tegelijkertijd raadt de wethouder het niet aan, want ‘het openhouden van de dubbele overweg is voor het Rijk en ProRail onbespreekbaar’. Bovendien krijgen we dan gegarandeerd een rechtszaak met het Rijk aan de broek en verdampt de aan ons voorgehouden 40 miljoen euro.

Hoogstwaarschijnlijk zal de raad op 11 april wel instemmen met de adviezen van de wethouder en krijgt hij carte blanche voor de onderhandelingen. Met de troefkaart achter de hand, in een dubbele envelop diep weggestoken in zijn binnenzak, kan de wethouder later in april vol vertrouwen in overleg met de overige partijen. Toch ben ik bang dat we, al dan niet met gespeelde troefkaart, wéér voor joker staan.