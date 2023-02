Vrije Tribune: ‘Bouwplan pastorietuin slechte invloed op luchtkwaliteit’

Langs de oever van het Smalwater is in het bouwplan voor de pastorietuin een ruimte van tien meter gereserveerd voor een ecologische verbindingszone. De provincie heeft daar grote moeite mee.

Projectontwikkelaar Vrijborg is voornemens om in de voormalige pastorietuin aan de Baroniestraat een gebouw te zetten met in totaal vijftig appartementen. Zelf spreken zij over 48 appartementen, maar twee ervan worden aangeduid als logeerkamer dus als appartement voor tijdelijke bewoning.

De luchtkwaliteit in de Baroniestraat is vier jaar geleden nog slechter geworden doordat er illegaal 19 bomen gerooid zijn. Is er een herplantplicht voor deze bomen? Door de bouw zal er een behoorlijke toename van de luchtvervuiling optreden. Allereerst natuurlijk tijdens de bouw door het bouwverkeer. In de toekomst door het verzorgend personeel voor vijftig bewoners, dat in drieploegendienst zal werken en voor een groot deel ook parttime, door onder..