Vrije Tribune: ‘Onderzoek Vion-stank, rozengeur en maneschijn?’

De laatste geurberekeningen tonen aan dat Vion met de genomen maatregelen nog steeds niet aan de geureisen voldoet. In het verleden dus helemaal niet. ODBN en de gemeente Boxtel mogen dan vinden dat Vion al veel heeft gedaan, maar dat was ook hard nodig. Het bedrijf was gewoon een gatenkaas met slecht werkende luchtzuiveringen. Nederland staat inmiddels vol met gesloten verdeelcentra, het moet dus ook voor Vion kunnen.

Bij deze vleesverwerker daarentegen een open wachtplaats en stallen, waarbij in de geurberekeningen in de vergunningaanvraag wordt gerekend met ‘gemiddeld’ drie wachtende veewagens. Dat is niet de praktijk en dat weet Vion donders goed. Er staan er vaak veel meer, van allerlei soorten. Wordt daarmee gerekend, dan is d..