Open Boxtelse Quizronde beleeft lustrum op 26 mei

Het Boxtelse quizbedrijf The Brain organiseert zaterdag 26 mei de vijfde editie van de Open Boxtelse Quizronde. De deelnemende teams, maximaal veertig, spelen die middag vier quizrondes, telkens in een ander Boxtels café.

Het quizzen begint die middag om 13.30 uur, de teams worden om 13.00 uur verwacht in 't Hart van Boxtel aan de Markt. Tegen 17.30 uur wordt de laatste vraag gesteld en rond 18.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Het Utrechtse team Korsakov-Lite heeft na drie opeenvolgende zeges vorig jaar de wisselbeker mee naar de Domstad genomen. Dit houdt in dat er tijdens de vijfde editie een nieuwe trofee te winnen is.

Net als vorig jaar is er ook een prijs voor het beste Boxtelse team. Dit team moet minimaal bestaan uit drie in Boxtel woonachtige quizzers. Om de honger te stillen, is er na de quiz voor 10 euro de mogelijkheid aan te schuiven en een hamburger met frites en salade te verorberen.

Inschrijven voor de vijfde editie van de Open Boxtelse Quizronde kan bij één de vijf deelnemende cafés: 't Hart van Boxtel, Becoloth, Le Temps Perdu, En Garde! en De Kerk. Een team bestaat uit maximaal vier personen, die per team 30 euro betalen. (Foto: Crebas Fotografie).