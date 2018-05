Op Drift is er zo goed als klaar voor...

Meivakantie? Niet voor de organisatoren van het culturele evenement Op Drift in Esch. Zij waren deze week al druk in de weer met het drijvende podium. Dat werd woensdag te water gelaten.

De aanleg van 't Haventje in Esch was een mooie aanleiding voor een nieuwe editie van Op Drift. Twee dagen lang zijn er aan de Haarenseweg activiteiten onder de noemer 'In Veilige Haven'. Vrijdag 4 mei vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats. Die avond is de Witte Brug om 18.45 uur verzamelpunt. Vanaf daar wordt over de oevers van de Essche Stroom naar de 'Veilige haven' gewandeld. Een dag later zijn er volop optredens, voorafgegaan door de officiële opening van 't Haventje om 19.00 uur. (Foto: Carry Dirkx).