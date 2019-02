Ongeluk met buurtbus aan de Achterberghstraat

Het liep met een sisser af deze ochtend aan de Achterberghstraat. De buurtbus reed daar tegen een lantaarnpaal die vervolgens twee Boxtelaren raakte: een man en een vrouw die er beiden zonder ernstige kleerscheuren vanaf kwamen.

Vermoedelijk raakte de bestuurder van de buurtbus een moment onwel volgens een woordvoerder van de politie: ,,Daardoor heeft 'ie wat gas gegeven en is vervolgens tegen de lantaarnpaal gebotst." De vrouw die vervolgens door de lichtpaal geraakt werd, liep een schaafwond op. ,,Dat is met een pleister afgehandeld. De ander, een man uit Boxtel, is ter plaatse nagekeken en behandeld door ambulancepersoneel, omdat hij last had van zijn been. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis."

De schade aan de lantaarnpaal wordt afgehandeld door gemeente en het elektriciteitsbedrijf. De politie doet verder geen onderzoek naar het incident omdat het verhaal verder duidelijk is en het letsel gering. De buurtbus heeft hierdoor echter fikse schade opgelopen. (Foto: Sander van Gils).