Onderzoek naar verbod vrachtverkeer Kapelweg

Op de foto: De gemeenteraad stemde in met D66 om onderzoek te doen naar een vrachtwagenverbod op de Kapelweg in buurtschap Kalksheuvel. (Archieffoto: Albert Stolwijk).

Het onderzoek naar een vrachtwagenverbod op de Kapelweg in buurtschap Kalksheuvel wordt in april 2020 opgeleverd. De Boxtelse gemeenteraad nam dinsdag dat besluit nadat D66 hierover een motie indiende.

Het vrachtwagenverbod is al jaren een punt van discussie, en was zelfs al een tijdje van kracht in 2009. Enerzijds willen aanwonenden niet dat de trucks door hun straat denderen. Aan de andere kant waren Ladonk-ondernemers, destijds nog verenigd in de werkgeversorganisatie WeB, fel tegen het verbod. De rechter gaf die laatste partij toen gelijk en het werd in 2010 weer opgeheven.

In het coalitie-akkoord van de huidige regerende partijen was al afgesproken dat er een onderzoek kwam naar een nieuw vrachtwagenverbod in de buurtschap. Dat zou in 2019 worden uitgevoerd. Maar dit is tot op heden niet gedaan.

OMLEIDEN

D66 vindt het verbod weer actueel, dit door het opschorten van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en het besluit van de Raad van State omtrent de stikstofproblematiek. ,,Dus komt het weer in beeld als alternatief", doelt de fractie op het omleiden van vrachtverkeer. Als de trucks niet via die weg van en naar Ladonk rijden, kunnen ze de route Tilburg-Oisterwijk-Boxtel niet pakken om het bedrijventerrein te bereiken. Dus zullen de chauffeurs via de rijksweg A2 en de Keulsebaan op Ladonk moeten komen.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

In de begrotingsplannen van 2020 was echter geen ruimte opgenomen voor dit onderzoek, constateerden de democraten. 'Afspraak is afspraak' vindt de partij. Verkeerswethouder Herman van Wanrooij was het ermee eens met de datum waarop het onderzoek klaar moet zijn. Alleen oppositiepartijen Balans en VVD stemden tegen het voorstel.

Het onderzoek moet onderbouwen of er nut en noodzaak is voor het vrachtwagenverbod. D66 wil dat de studie zich toespitst op geluidsoverlast, trillingen, verkeersveiligheid en milieu. Nut en noodzaak moet voor de rechtbank worden aangetoond, menen de democraten.

Tekst: Pål Jansen