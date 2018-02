Oggelvorsenpoel overtreft zichzelf

Op de foto: Loopgroep 'Vur de vierde keer' won met fraaie kostuums de eerste prijs in de optocht van Oggelvorsenpoel. (Foto: Albert Stolwijk).

De optocht in Oggelvorsenpoel is ieder jaar het hoogtepunt van de carnavalsviering in het dorp. En net als je denkt 'beter dan vorig jaar wordt het niet', wordt het dat toch. De kwaliteit was hoog bij alle elf loopgroepen, vijf wagens en drie individuele deelnemers. De een scoorde meer in ;'carnavelskheid' en grapdichtheid, de ander in de kostuums en afwerking. In de categorie loopgroepen was de concurrentie opnieuw groot. 'Vur de vierde keer' ging er vandoor met de eerste prijs. Als prachtige boomstronkjes gingen ze fanatiek 'hakken en zagen'.

Traag was de optocht natuurlijk ook, als altijd. Dat kwam doordat bijna iedere groep een hele show weggaf: dans, muziek, en volop interactie met het publiek. Zo moest er getennist worden met koekenpannen bij de Joe-Esch Open van CV De Pinternationals en kon je meezingen met de A-Meezing operette van De Blauwe Kousen. Actueel en grappig was de bobsleewedstijd van De Oggelleuters. De burgemeester van Haaren - die treffend werd neergezet door Luc Bormans - en de burgemeester van Boxtel streden in deze wedstrijd om Esch. Boxtel won. De Oggelleuters veroverden een vierde plek met hun act. Nieuwkomers De Paarse Panty's haalden een mooie vijfde plaats met hun 'dweil'-orkest.

Wereldbol

Bij de wagens promoveerden De Geldwolfjes hun titel. Er was van alles te zien op en om hun perfect afgewerkte wagen: een draaiende wereldbol, vol markante Essche herkenningspunten, een eigen lied en kinderen die op zijn kop hingen. Het thema 'We zetten Esch op zunne kop' kwam duidelijk in beeld. Bij de individuelen won CV Vur Mekaor en CV Vur Mezelf, ofwel Isabelle en Willem Rovers die met verve een ruziënd koppel uitbeelden. De prijsuitreiking was één groot feest, waarbij veel van de winnaars hun geld doneerden aan de actie van Prins Ricardo en Adje Door voor de Cliniclowns.

Uitslagen

Wagens: 1. De Geldwolfjes; 2. 't Bacchuscorps; 3. De Goudzoekers.

Individueel: 1. Vur Mekaor; 2. CV Heppie; 3. De Helmpjes.

Loopgroepen: 1. Vur de vierde keer; 2. De Blauwe Kousen; 3. De Roze sokskes