Noveen bij Mariakapel aan de Heikant

Als voorbereiding op het katholieke feest van Maria Hemelvaart start dinsdag 7 augustus de jaarlijkse noveen bij het Mariakapelletje aan de Heikant in Esch. Negen dagen op rij wordt er om 12.30 uur een rozenhoedje gebeden.

Het is inmiddels een traditie die al decennia voortduurt. Wie ooit het initiatief nam voor de gebedscyclus is niet bekend. Gedacht wordt aan pastoor Antoon Ketelaars en/of Harry van der Meijden, meldt Theo van den Heuvel.

Tijdens de noveen wordt in wisselende samenstelling dagelijks door een groep van ongeveer twintig personen de rozenkrans gebeden. Niet alleen gelovigen uit Esch, maar ook uit omliggende dorpen. Vaak sluiten ook toevallige passanten spontaan aan. ,,Iedereen heeft wel een of andere persoonlijke intentie om even bij stil te staan. Niet alleen het bidden zorgt voor een vorm van saamhorigheid, maar ook de gesprekken daarna hebben vaak een spontane, soms verrassende wending", aldus Van den Heuvel.

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. De laatste dag van de noveen is woensdag 15 augustus, feestdag van Maria Hemelvaart. Dan wordt na afloop bij de veldkapel nabij de Boxtelse zwemplas De Langspier koffie en thee gedronken met een plakje zelfgebakken cake.

OP DE FOTO: Nadat op Maria Hemelvaart voor de negende en laatste keer de rozenkrans is gebeden, komt er bij de veldkapel aan de Heikant in Esch koffie met iets lekkers op de picknicktafel. (Foto: Christien van Schijndel, 2013).