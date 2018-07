Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Extra water voor de Beerze

Op de foto: Boswachter Niels Vogels van Natuurmonumenten uitte in Brabants Centrum van donderdag 26 juli al zijn zorgen over de Beerze. Waterschap De Dommel neemt maatregelen. (Foto: Peter de Koning).

De extreme droogte in Nederland leidt tot het droogvallen van veel beken, waardoor onherstelbare natuurschade dreigt. Reden voor waterschap De Dommel om dit weekend grond- en/of kanaalwater in enkele natuurrijke beken te pompen om de daar aanwezige flora en fauna te behouden. Dit noodplan geldt ook voor de Beerze in natuurgebied de Kampina en landgoed Baest.

Naast de Beerze worden ook Reusel (Landgoed Utrecht), Tongelreep (Leenderheide), Keersop (Bergeijk) en Beekloop (inlaat uit kanaal België) voorzien van extra water. Gekozen is voor deze wateren vanwege de zeldzame en beschermde soorten die daar leven, zoals de beekprik, de kwabaal, bepaalde libellen en kokerjuffers.

Beek De Reusel (Landgoed Utrecht) wordt sinds vorige week gevoed met grondwater om onherstelbare natuurschade door droogval te voorkomen. ,,We zien dat deze maatregel het gewenste effect heeft", laat het waterschap weten. ,,Reden om zaterdag ook vier andere beken voor een deel met water aan te vullen."

