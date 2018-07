Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Nog geen nieuwe locatie voor fontein

De zeskantige piramidefontein verdwijnt na 28 jaar van de Boxtelse Markt. Aannemer Marcel van Pinxteren is dinsdagochtend gestart met de ontmanteling van het waterkunstwerk. De creatie van de eerder dit jaar overleden architect en kunstenaar Paul Strik keert niet terug als het plein na de kermis in augustus op de schop gaat. Net zo min als de eveneens door Strik ontworpen kiosk, die begin 2009 al werd afgebroken en opgeslagen.

Na de herinrichting krijgt de Markt een andere waterpartij. In de lengterichting spuit straks een reeks aan waterstralen vanuit de grond omhoog. Bij evenementen en andere activiteiten gaat de kraan dicht en is de fontein uit beeld. De huidige piramide bleek in het verleden nogal eens een sta-in-de-weg.

De gemeente Boxtel wil het uit graniet opgetrokken kunstwerk elders een nieuwe bestemming geven. Op dit moment is echter nog niet duidelijk waar de fontein aan een tweede leven moet beginnen. Een plekje in de Croonpassage stuitte op weerstand van bewoners en plaatsing op de rotonde Boseind blijkt een te kostbare ingreep. En dus wordt de fontein voorlopig opgeslagen, meldt wethouder Eric van den Broek die de herinrichting van het plein in zijn portefeuille heeft.

1990: 'TE VEEL BLIK'

De Markt kreeg zijn huidige aanzien in 1990. Toenmalig burgemeester Ton Rombouts stelde samen met onder meer reus Jas de Keistamper de fontein in werking en sloot zo de reconstructie af. ,,Er staat nog te veel blik tussen fontein en kiosk", vond Rombouts toen al.

Na bijna dertig jaar én heel veel discussie heeft Boxtel eindelijk ruimte gevonden om de Markt autoluw te maken. De vervangende parkeerplaatsen zijn inmiddels in gebruik genomen aan het Zusterspad, Mgr. Bekkersstraat en naast het gemeentehuis. Na de zomervakantie wordt met de herinrichting van het plein begonnen. De werkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen en moeten zijn afgerond voordat de winkeldrukte in de feestmaanden november en december losbarst.

OP DE FOTO: Marcel van Pinxteren van het gelijknamige aannemingsbedrijf startte dinsdag met de ontmanteling van de fontein op de Markt. (Foto: Henk van Weert).