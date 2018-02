Nieuwe watergoten in Stationsstraat

Op de foto: Vóór carnaval moet het karwei zijn afgerond. Zodat in elk geval de Grote Eendentrek zondag 11 februari door de Stationsstraat kan trekken. (Foto: Henk van Weert).

Ondanks dat momenteel op diverse fronten nog volop wordt gebrainstormd over mogelijkheden om de Stationsstraat een aantrekkelijkere uitstraling te geven, is deze week toch gestart met wegwerkzaamheden. Nee, de wandel- en fietspromenade wordt niet opnieuw ingericht. Wél worden de goten voor hemelwaterafvoer vernieuwd. In plaats van de oude smalle lijngoten terug te plaatsen, wordt gekozen voor een zogeheten molgoot. Het regenwater wordt via een holle klinkerlaag naar de kolken geleid die zijn aangesloten op de riolering.

De lijngoten zijn geplaatst bij de aanleg van de winkelpromenade in 1996. Door de jaren heen gingen de roosters die de goot afdichten regelmatig stuk en moesten noodreparaties uitgevoerd worden. In verband met de veiligheid van voetgangers en fietsers kon vernieuwing niet langer wachten, meldt een woordvoerster van de gemeente Boxtel.

Aannemingsbedrijf Van Pinxteren voerde afgelopen maandag en dinsdag het eerste deel van de werkzaamheden werkzaamheden, maandag 5 februari wordt het karwei hervat. De betonnen bak van de smalle oude goot is machinaal stuk gebeiteld. Een deel van de bestrating langs de goot wordt weggehaald, waarna met klinkers de nieuwe molgoot wordt aangelegd. Het zijn dezelfde goten die ook te vinden zijn in het voetgangersgebied een eindje verderop, in de Rechterstraat.