Nieuwe eigenaar voor Stapelen

103 jaar geleden, op 6 januari 1915, vestigden de paters assumptionisten zich op kasteel Stapelen. Daar komt binnenkort definitief een einde aan, zo meldde de Assumptie Stichting woensdag. Die dag is de koopovereenkomst ondertekend met de nieuwe eigenaar, een particuliere belegger uit Noord-Brabant. Zijn naam wordt later bekendgemaakt.

De verwachting is dat Stapelen eind augustus in nieuwe handen komt. Het wachten is nu op goedkeuring van de Europese Provincie van de paters assumptionisten én het Vaticaan. Jan Zuiker, regionaal overste en voorzitter van de Assumptie Stichting gaf samen met Jan van Homelen, voorzitter van de Stichting Beheer Kasteel Stapelen, in een uitgebreide toelichting aan dat de functies 'zorg' en 'wonen' uitgangspunten worden. De koper wordt eigenaar van het kasteel en het omliggende park.

In februari vorig jaar zette de Assumptie Stichting Stapelen in de etalage. Er wonen nog slechts enkele paters in het kasteel en dat was voor de Assumptie Stichting de reden om tot verkoop over te gaan.

