Mitchell niet door in Voice Kids

Ondanks een indrukwekkend en heel enthousiast optreden in The Battles heeft de 12-jarige Mitchel Thijs uit Boxtel zich vrijdagavond 6 april niet geplaatst voor de volgende ronde in de talentenjacht The Voice Kids van RTL4. Mitchell bereikte The Battles nadat tijdens de blind auditions drie van de vier juryleden hun stoel omdraaiden. Mitchell koos Ali B als zijn coach. Samen met de Roya en Stella voerde Mitchell overtuigend het nummer 'Runaway Baby' van Bruno Mars uit.

Mitchell werd eerder al tijdens zijn rugbytraining overvallen door presentator Jamai met een ticket voor de audities. Hij ging de weken daarna volop aan de slag met zijn zangdocente Inge van den Biggelaar van studio Apollo 98 om zich op de auditie voor te bereiden. Samen met Roel Jongenelen coacht Van den Biggelaar het jonge talent sinds 2016 in het Boxtelse talentenproject The Star Company. Daar krijgt hij niet alleen zang- en dansles, maar ook mental coaching en presentatietraining.