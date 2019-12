Neppistolen gevonden tijdens kluiscontrole JRL

Op het Jacob-Roelandslyceum (JRL) in Boxtel zijn vanmiddag tijdens een routinecontrole nepwapens gevonden in enkele kluisjes van leerlingen. Dit bevestigt rector Joris Hermans tegenover Brabants Centrum. Het gaat om pistolen die niet van echt te onderscheiden zijn. De schoolleiding is geschrokken van de vondst. ,,We gaan er van uit dat ze nep zijn, maar dan nog wil je niet dat hier iemand in school loopt te zwaaien", aldus een bezorgde Hermans.

De kluisjes op de middelbare school werden vandaag steekproefgewijs gecontroleerd door de conciërges. ,,Dit doen we in de decembermaand altijd extra goed om bijvoorbeeld vuurwerk te onderscheppen", geeft de rector aan. De controle is wel aangekondigd middels een brief naar de ouders, maar er wordt nooit aangegeven wanneer deze precies gaat plaatsvinden.

De wapens zijn overgedragen aan de politie. Om hoeveel neppistolen het gaat, wat voor type en hoeveel leerlingen hierbij betrokken zijn, is op dit moment nog niets bekend. Hermans: ,,We zijn druk doende om ouders en leerlingen hierover goed te informeren."

Foto: Albert Stolwijk.