Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Negen gilden Dommelgroep op kringdag Liempde

Ruim tweehonderd leden van de negen gilden die zijn aangesloten bij de Dommelgroep binden zondag 3 juni met elkaar de sportieve strijd aan tijdens hun jaarlijkse kringdag. Die wordt bij toerbeurt georganiseerd en deze keer is het Liempdse Sint-Antonius Abt gastheer.

De wedstrijden omvatten onder meer kruisboog- en geweerschieten, vendelen, trommen en jeu de boules en worden vanaf 12.45 uur gehouden op schietterrein Antonius Bleek aan de Oude Dijk 121. Rond 18.00 uur worden de prijzen uitgereikt. De kringdag van de Dommelgroep is gratis toegankelijk voor publiek.

Voorafgaand aan de wedstrijden luisteren de gilden om 10.00 uur de hoogmis op in de Sint-Jans Onthoofdingkerk aan de Dorpsstraat.

OP DE FOTO: In 2011 was Sint-Antonius Abt voor het laatst gastheer van de jaarlijkse kringdag van de Dommelgroep. Ook toen trokken de deelnemers vooraf in een kleurrijke optocht door de straten. (Foto: Peter de Koning).