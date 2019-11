Natuurliefhebbers protesteren tegen bezuiniging

Vrijwilligers van IVN Natuureducatie protesteerden voorafgaand aan het begrotingsdebat van de gemeente Boxtel van dinsdagavond 29 oktober. Onder meer de activiteiten voor natuur- en milieu-educatie staan op de tocht, waaronder de bekende activiteit Het Bewaarde Land dat al vijftien jaar in Boxtel wordt georganiseerd. Daarom werd het Bewaarde Land-lied gezongen door vrijwilligers en deelnemers.

,,Via de Brede Scholen Boxtel (die de activiteiten bekostigt - red.) werden we gewezen op een zin in de begrotingsplannen. Daarin lazen we dat de gemeente Boxtel wil stoppen met de natuur- en milieu-educatie", aldus Marion de Cocq van IVN Natuureducatie. ,,Dat ene regeltje: we stoppen ermee. Dat staat zo ontzettend haaks op het huidige beleid. In een tijdperk waarin jongeren opkomen voor het klimaat en invloed willen op het beleid, wil Boxtel er niet meer mee verder."

De Cocq vindt het zeer spijtig, maar ook mevrouw Dumont, wier kinderen met plezier deelnemen aan Het Bewaarde Land. ,,Voor kinderen met ouders die wat te besteden hebben, geloof ik wel dat die nog zullen deelnemen aan dit soort activiteiten. Maar vooral bij gezinnen waar de portemonnee wat smaller is. Ik hoop dat ook voor die kinderen mogelijk blijft."

Een viertal betrokkenen, onder hen De Cocq zelf, spraken ook tegen de gemeenteraad om natuur- en milieu-educatie in Boxtel te behouden. Ook Olivia, die drie jaar geleden deelnam aan Het Bewaarde Land. ,,We hebben het er nog vaak over in de klas", vertelde ze de raadsleden. ,,En ik weet nog steeds waar mijn lievelingsboom staat. Ik zie in het journaal vaak voorbij komen dat ouderen vinden dat wij kinderen vaker de deur uit moeten en onze smartphone moeten laten liggen. Als we in de natuur spelen, merken we ook hoe leuk het is buiten te spelen." De Cocq deed dan aanvullend een oproep aan de gemeenteraad om natuur- en milieu-educatie in stand te houden.