Natuurbrug De Mortelen eenmalig toegankelijk

De natuurbrug over het spoor tussen Boxtel en Best is klaar. Eenmalig mogen mensen zaterdag 8 februari op het ecoduct een kijkje nemen, daarna is de verbinding uitsluitend toegankelijk voor dieren in Het Groene Woud.

Brabants Landschap houdt in samenwerking met ProRail een open dag. Locatie is de Monnikenweg in Best. Bezoekers kunnen te voet of op de fiets komen, of hun auto parkeren bij de toekomstige natuurpoort Het Groene Woud bij De Vleut in Best en met de speciale pendelbus meerijden. De open dag duurt zaterdag 8 februari van 11.00 tot 17.00 uur. Het is ongeveer achthonderd meter lopen tussen de pendelbushalte aan de Monnikenweg en de natuurbrug.

LAARZEN AANTREKKEN

Op en rond het ecoduct kan het heel erg nat zijn. Belangstellenden doen er goed aan laarzen aan te trekken en niet al te nette kleding. Er staat een tent met informatiekramen en er is iets te drinken. Verschillende medewerkers en vrijwilligers van Brabants Landschap beantwoorden vragen over de natuurbrug en Het Groene Woud.

Op de foto is de brug in aanbouw. Inmiddels is die gereed. (Foto: Gerard Schalkx)