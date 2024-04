Kruiwagentocht voor Aarde houdt halt bij Noteneters

1 uur geleden

Henry Mentink uit Varik liep in 2022 met een kruiwagen vol grond vanuit zijn woonplaats naar Unesco in Parijs om de Aarde op de werelderfgoedlijst te krijgen. Hij begint 22 april aan een nieuwe kruiwagentocht, weer naar Parijs. Onderweg houdt hij halt bij De Noteneters op de grens van Boxtel en Gemonde.

Mentink bezoekt tijdens zijn wandeltocht van 45 dagen meerdere voedselbossen, waaronder het project van de Boxtelse stichting De Noteneters. Hij vraagt aandacht voor biodiversiteit, klimaat en een gezonde Aarde. Bij het notenbos in ontwikkeling aan de Gemondse Beemd wordt hij woensdag 24 april rond de klok van 13.00 uur verwacht. Mirjam Bemelmans namens De Noteneters: ,,We planten een berk om hem te eren. Vanuit het notenbos in wording lopen we naar De Kleine Aarde, waar we ons programma vervolgen.”

Mentink doet met zijn kruiwagen eveneens Den Food Bosch aan, een voedselbos in de Brabantse provinciehoofdstad. Daar vertellen studenten van de Hogere Agrarische School over hun onderzoek naar bodemkwaliteit en het watervasthoudend vermogen van voedselbossen.