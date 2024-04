De Groote Waterloop is een gekanaliseerde beek die uitmondt in rivier de Dommel nabij Liempde. Het waterschap start 22 april met werkzaamheden ten behoeve van flora en fauna.

Liempdse beek Groote Waterloop oogt straks natuurlijker

1 uur geleden

De Groote Waterloop bij Liempde ziet er eind dit jaar meer natuurlijk uit. De beek tussen de rijksweg A2 en rivier de Dommel krijgt bijna overal een make-over en wordt een ecologische verbindingszone. Ter hoogte van het bouwplan Hamsestraat-Roderweg blijven de graafmachines echter weg. Maandag 22 april start het werk.

Waterschap De Dommel is al enkele jaren bezig met de voorbereidingen om bij Liempde een natuurzone aan te leggen. Na veel overleg met omwonenden, grondeigenaren, de gemeente Boxtel, Brabants Landschap en natuurorganisaties kan het werk nu van start.

RODERWEG-HAMSESTRAAT

Aannemer Ploegam heeft het traject opgedeeld in vier gebieden en werkt zo vanaf de A2 richting het eindpunt bij de uitkijktoren aan de Meulekensweg. Alleen het deel van de beek tussen de Hamsestraat en de Vleutstraat blijft ongemoeid. ,,Dat komt omdat we daar niet over genoeg grond beschikken en dus ook geen ruimte hebben om een natuurzone aan te leggen”, geeft een woordvoerder van het waterschap desgevraagd aan.

Dit specifieke gebied grenst aan de plek waar 111 nieuwe woningen moeten komen. De percelen tussen de toekomstige wijk en de stroom zijn in particuliere handen. In het bouwplan staat al een ecologische verbindingszone ingetekend, maar hierover is echter nog geen overeenstemming gevonden met de eigenaren, zo laat een woordvoerder van de gemeente Boxtel desgevraagd weten.

LAGE OEVERS EN POELEN

De Liempdse beek wordt over bijna de gehele lengte van vier kilometer aangepakt. Wat gaat er nu ook alweer gebeuren? Het water krijgt meer ruimte. Oevers van de beek worden minder steil en er komen op verschillende plekken poelen. Dit moet helpen om flora en fauna makkelijk van natuurgebied De Scheeken naar de Dommel te laten gaan.

,,Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en ook houtwallen, maken we niet alleen een verbinding tussen verschillende gebieden. De natte natuurzone wordt dan tevens een thuis voor diverse dieren. Het moet een trekroute worden waar soorten zoals de kamsalamander, de kleine ijsvogelvlinder en de waterspitsmuis kunnen leven en zich voort kunnen planten”, legt projectleider Wim Cardinaal van het waterschap uit.

RUSTPLEKKEN

De Groote Waterloop gaat op diverse plekken licht meanderen. Maar verwacht geen grote slingers in het landschap, zoals bijvoorbeeld de Dommel zelf al heeft. ,,Dankzij de medewerking van eigenaren van percelen langs de huidige beek, kunnen we de natuurzone meer ruimte geven. Bij sommige inwoners leggen we een nieuwe poel aan en een bestaande maken we groter. Dat worden rustplekken voor de dieren die oversteken van het ene naar het andere natuurgebied”, aldus Cardinaal.

Tijdens het werk blijven openbare wegen toegankelijk. Wel kan het zijn dat bepaalde gebieden tijdelijk zijn afgesloten voor recreatie vanwege de veiligheid. Het totale project moet in december klaar zijn.