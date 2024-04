Whanganui: rivier met rechten

43 minuten geleden

Transitie Boxtel vertoont woensdag 17 april de film ‘I am the river, the river is me’ in de bibliotheek aan de Burgakker. De voorvertoning begint om 20.00 uur, inloop vanaf een halfuur voor aanvang.

De film gaat over een vijfdaagse kanotocht van filmmakers en internationale watervertegenwoordigers over de Whanganui, een rivier in Nieuw-Zeeland.Die kreeg in 2017 als allereerste rivier ter wereld dezelfde rechten als de mens. Het resultaat van een ruim 150 jaar lange strijd van de Maori, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland, die de rivier zien als hun voorouders, als een onverdeelbaar en spiritueel wezen.

Tijdens de vaartocht ontstaat ruimte om na te denken over de toekomst van onze planeet en wat de rivier de kanoërs laat voelen als mens. De film is meer dan een reis door een adembenemend landschap en samenleving. Het is een call for action, een oproep om de waarde van de natuur en gemeenschap te herzien.

De entreeprijs voor de filmavond bedraagt 2,50 euro per persoon. Belangstellenden dienen zich aan te melden via e-mail: ttboxtel@gmail.com.