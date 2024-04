ProRail houdt hol bij spoor Boxtel in het oog

Het flinke hol bevindt zich in Boxtel aan een slootkant, die overgaat in het spoortalud. ProRail heeft er een wildcamera geplaatst.

Vlakbij het spoor in Boxtel, dat richting Den Bosch voert, staat een wildcamera bij een flink hol. Het gat bevindt zich in de slootkant, die overgaat in het talud. Spoorwegbeheerder ProRail bevestigt dat ze monitort of er dieren in huizen en om wat voor soort het eventueel gaat.