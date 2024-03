Ecoloog geeft lezing over insecten in boomtoppen

23 minuten geleden

Ecoloog Fabian Meijer geeft op uitnodiging van natuurwerkgroep Liempde een lezing over insecten in boomtoppen. Hij houdt zijn presentatie vandaag, donderdag 21 maart, om 20.00 uur in café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde. De entree is gratis.

Van tropische bossen is bekend dat de boomkronen deel zijn van rijk ontwikkelde ecosystemen, maar hoe zit dat in onze Nederlandse bossen? In een pilotonderzoek is een verkenning uitgevoerd naar de insectenbiodiversiteit in het kronendak. In de Kaaistoep nabij Tilburg zijn, met behulp van insectenvallen, verschillende boomsoorten, namelijk grove den, zomereik, en winterlinde, bemonsterd. De presentatie van Meijer geeft een inkijkje in de resultaten van dat onderzoek.

DUIZENDKNOOP

De spreker van vanavond is als ecoloog werkzaam bij de Bosgroep Zuid Nederland. Kijkers van het populaire programma Vroege Vogels hebben hem al eens kunnen zien in een aflevering over de Westerkempen. Daar gaan Meijer en collega’s de strijd aan met de Japanse duizendknoop, een zeer hardnekkige exoot.