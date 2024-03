De lente is in aantocht. Vijftien kuikens en hun moeders kozen vrijdag al voor het ruime sop.

Mini-eendjes al snel bij de (zwem)les

15 minuten geleden

De lente is bijna aangebroken, het buitenleven komt op gang. Zo viel het oog van Henriëtte Heesakkers vrijdag op vijftien pluizige zwemmers en hun twee moeders. De jonge eendjes waren pas uit hun ei gekropen, maar mochten al snel te water. De mama-eenden hielden de boel in de gemeentevijver natuurlijk wel goed in de gaten...