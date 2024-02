Boomklimmen in Het Bewaarde Land in Boxtel. Een beetje spannend, goed voor de motoriek, spierkracht en balans.

Bewaarde Land dompelt kinderen onder in natuur

8 minuten geleden

Nu bomen en planten uit hun winterrust ontwaken, staat het seizoen van Het Bewaarde Land voor de deur. Vrijwilligers dompelen schoolkinderen drie volle dagen onder in de natuur. Basisscholen uit Boxtel en omgeving kunnen zich nog aanmelden voor het programma.

De deelnemers krijgen in drie opeenvolgende weken een hele dag vol buitenactiviteiten voorgeschoteld. Die kunnen plaatsvinden ergens in de periode van april tot en met half juli of in september en oktober.

Het Bewaarde Land Boxtel bevindt zich in de Kampina. Daar leren kinderen planten herkennen en proeven ze misschien wel wilde kruiden. Ze banjeren met hun voeten door het water van een beek, klimmen in bomen, zoeken naar diersporen, luisteren naar vogels en bestuderen insecten.

Verschillende Boxtelse basisscholen doen al mee aan het natuurbelevingsprogramma van IVN Natuureducatie. Andere kunnen zich nog aansluiten. Ook vrijwilligers die de kinderen willen begeleiden tijdens hun avonturen in bos en veld, zijn welkom bij Het Bewaarde Land. Zij worden getraind voor ze buiten aan de slag gaan.

ELKE WEEK

De ontdekdagen zijn bedoeld voor leerlingen uit de groepen vijf en zes. Ze spelen, maar leren vooral van alles. Over natuurbehoud bijvoorbeeld. Dat de kinderen de drie dagen buiten leuk vinden, staat volgens de vrijwilligers van Het Bewaarde Land buiten kijf. ,,Kunnen we niet elke week tot aan de zomervakantie terugkomen, horen we vaak”, vertelt Richard Jaspers, locatiecoördinator van Het Bewaarde Land in de Kampina. ,,Ze creëren herinneringen die heel lang bijblijven.”

Hij zou graag elke leerling Boxtel en omgeving kennis laten maken met het natuurbelevingsprogramma. Deelname is niet gratis. De kosten bedragen tachtig euro per kind. De bijdrage van de scholen hangt af van de subsidiemogelijkheden van de gemeente waarin zij zich bevinden.

Schoolklassen en potentiële vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website www.hetbewaardeland.nl.