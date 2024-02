De brug over de Dommel die de Kasterensestraat scheidt van de Molendijk bij Liempde, kwam vanwege de hevige regenval in december, nog net boven het wassende water uit. In de verte is het Duijfhuis te zien met de bekende toren.

Watertransitie staat centraal tijdens lezing in Kasteren

ma 19 feb, 08:00

Op uitnodiging van Natuurwerkgroep Liempde geeft Annelies Balkema van waterschap De Dommel op 22 februari een lezing over de watertransitie. Die begint om 20.00 uur in café ’t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 en is gratis te bezoeken.

Balkema is adviseur watersystemen bij het waterschap, innovatie staan centraal in haar werk. Dat varieert van duurzame afvalwaterzuivering tot waterbeheer bij de A58 in Eindhoven.

In 2020 heeft De Dommel de watertransitie ingezet. Na jaren met extreme regenval en-of lage droge zomers was duidelijk dat er een omslag in het waterbeheer nodig was. De hoge zandgronden zijn kwetsbaar voor droogte, water vasthouden is belangrijk geworden Tegelijkertijd moeten extreme buien zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen.

Het waterschap werkt samen met agrariërs aan diverse projecten op gebied van klimaatverandering. Zo experimenteert het met gewassen die beter tegen droogte kunnen, minder water nodig hebben en langer meegaan. Maar ook met gewassen die juist graag in het water staan. Ook wordt gewerkt aan een zogeheten ‘watermoestuin’, zeg maar de natte variant van een voedselbos.