Factuur akkoord voor uitbreiden leembos De Geelders

59 minuten geleden

Het bedrag van drie miljoen euro voor het project Savendonk nabij het gebied De Geelders was al toegekend. Maar Ark Natuurontwikkeling, die landbouwpercelen omtovert tot natuur, zou het bedrag pas krijgen als het plan succesvol was afgerond. De verstrekker, Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), heeft nu zijn beslissende zegen gegeven.

Savendonk was in 2019 het eerste en grootste deelgebied van het Ark-project Brabants Goud in Het Groene Woud. De ontwikkelorganisatie kocht voor bijna vijftig hectare aan landbouwgrond om de leembossen van natuurgebied De Geelders uit te breiden. Om dit alles te bekostigen, werd in 2020 een subsidie aangevraagd bij het GOB, een provinciale overheidsinstelling die de aanleg en vergroting van natuurgebieden stimuleert.

De betaling van de drie miljoen euro zou pas definitief zijn als het hele plan succesvol werd voltooid. Ark kreeg wel voorschotten, maar zou deze allemaal moeten terugbetalen als het project niet rond zou komen. ,,Dat was niet nodig. Want nu, drieënhalf jaar na de aanvraag, kwam de vaststelling binnen. Daarmee is onze eerste en grootste klus in Het Groene Woud (het gebied in de Brabantse stedendriehoek -red.) qua subsidies binnen de gestelde termijnen afgerond”, aldus een woordvoerder van de natuurorganisatie.

ZANDWEGEN

Eind vorig jaar heeft Ark nog diverse aankopen gedaan nabij De Geelders: de organisatie heeft enkele zandwegen gekocht van de gemeente Boxtel. Het gaat om delen van de Hoogstraat, De Maai en de Steegstraat. Eerder werden onder meer de Schutstraat van de gemeente Boxtel en De Gilders en Het Hoefje van Meierijstad overgenomen. Doel van de aankoop is om de zandwegen te kunnen bewaren voor de toekomst omdat deze van oudsher onderdeel zijn van de leembossen. Op termijn zal Ark de paden overdragen aan een van de grotere terreinbeheerders in het gebied.