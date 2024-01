Natuurwerkgroep organiseert lezing over reptielen

ma 15 jan, 08:57

Op uitnodiging van Natuurwerkgroep Liempde geeft deskundige Annemarie van Diepenbeek donderdag 18 januari vanaf 20.00 uur een lezing over reptielen. De presentatie is gratis toegankelijk en vindt plaats in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4.

Bij reptielen denken we al snel aan slangen en reptielen in tropische oorden. Toch kennen onze gematigde streken óók reptielen, al zijn het geen alledaagse verschijningen. Nederland telt drie soorten slangen en vier soorten hagedissen.

GIFTIGE ADDER

Bijna iedereen kent wel de de giftige Europese adder. Die is in Brabant helemaal uitgestorven. Maar in de negentiende eeuw stond de Vughtse Heide nog bekend als een toplocatie om deze dieren aan te treffen. Vipera Berus wordt nogal eens verward met de volkomen onschuldige gladde alang, die nog in de Kempen en de Peel te vinden is. De ringslang, een waterminnende soort, komt in Brabant niet voor.

De Brabantse zandgronden zijn geliefd bij de kleine levendbarende hagedis, die, zoals de naam al aangeeft, zijn jongen levend ter wereld brengt. De andere hagedissen leggen eieren, zoals de robuust gebouwde zandhagedis, een voor Brabant zeldzame soort. In het wild komt de muurhagedis alleen in Maastricht voor, maar her en der duiken de dieren op. Vaak vanwege transporten van mergel vanuit Zuid-Limburg.

De slangachtige hazelworm vormt een buitenbeentje tussen de hagedissen.Hij wordt niet tot de slangen gerekend, maar wordt gezien als een pootlozehagedis. In de leembossen rond Liempde is het een bekende verschijning.

Van Diepenbeek uit Veghel is een bekende binnen Natuurwerkgroep Liempde, waarvoor zij vaker lezingen geeft. Jarenlang heeft zij veldwerk gedaan voor Ravon, de Nederlandse kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen.