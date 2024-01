‘Veerkracht terugbrengen in Brabants landschap is noodzaak’

za 6 jan, 16:00

Natuurgroep Gestel houdt woensdag 10 januari een lezing over robuuste landschappen in gemeenschapshuis Meander. Spreker is Ellen Weerman. Zij is lector Klimaatrobuuste Landschappen aan de HAS Green Academy en het Nederlands Instituut voor Ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen.

Er zijn veel veranderingen gaande waar het Nederlandse landschap mee heeft te kampen. Het klimaat is aan het veranderen, het ene warmte- of neerslagrecord wordt verbroken door het andere record.

MINDER DRUKFACTOREN

Sinds de jaren vijftig zijn landschappen veranderd om te zorgen dat het water snel wordt afgevoerd. Daardoor wordt het water dat valt in winter en het voorjaar snel afgevoerd en is het niet meer beschikbaar in de zomer als we drogere periodes hebben. Dit heeft grote invloed op de verschillende gebruikers van de landschappen waaronder de natuur.

Droge periodes zorgen voor vernietiging van bijvoorbeeld heide of loofbossen. Voordat we een complex bosecosysteem terug hebben met alle soorten, moeten we eerst zorgen dat er minder drukfactoren zijn en hiermee de veerkracht in het landschap wordt terug gebracht. Uiteindelijk zal verdroging ook lijden tot biodiversiteitsverlies, betoogt Weerman.

HOE TE HANDELEN?

De biodiversiteit holt de laatste decennia al achteruit door een combinatie van menselijk handelen en klimaatverandering. In haar lezing gaat Weerman in op paden die zijn te bewandelen om herstel van natuur en biodiversiteit in relatie tot klimaatverandering in het zandlandschap van Noord-Brabant te bewerkstelligen. Hoe ziet de natuur en landbouw van de toekomst eruit en welke effecten heeft dit op ecosysteemdiensten?

Voorbeelden worden gepresenteerd van betreffende projecten op de HAS Green Academy in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de provincie en anderen.

De lezing vindt plaats in gemeenschapshuis Meander aan het Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel en begint om 20.00 uur. De zaal is te bereiken via de achteringang van het gebouw. Aanmelden is niet nodig en ook niet-leden zijn welkom, zij betalen een bijdrage van twee euroe per persoon.