Subsidie van 2,5 miljoen voor Het Groene Woud

36 minuten geleden

De Europese Unie en de provincie Noord-Brabant stellen 2,5 miljoen euro beschikbaar voor Het Groene Woud. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving in deze streek. Plannen kunnen tot en met 2027 ingediend worden.

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen initiatieven kenbaar maken en subsidie aanvragen. De ideeën komen terecht bij Stichting Landschap Het Groene Woud. Deze organisatie vormt de schakel tussen initiatiefnemers en subsidieverstrekkers.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, moet een project lokaal zijn en natuur en samenleving in Het Groene Woud ten goede komen. Te denken valt aan een idee dat gunstig is voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, of een project dat erfgoed benut voor bijvoorbeeld recreatie.

Wie een goed idee heeft en daar verder mee wil, kan voor advies en ondersteuning bij Stichting Landschap het Groene Woud terecht. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen, een projectplan op te zetten of het aanvragen van de subsidie zelf.

Het Groene Woud ligt in de driehoek Den Bosch, Tilburg en Eindhoven en omvat meerdere grote natuurgebieden, waaronder de Kampina. De gemeente Boxtel behoort tot deze streek.