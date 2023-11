Notenbos Schoonberg stap dichterbij

Een smulbos vol verschillende soorten notenbomen waar iedereen uit Boxtel en omgeving mag komen rapen. Dit idee van Mirjam Bemelmans en Jos Stift lijkt eindelijk werkelijkheid te worden. Er is een perceel van 0,9 hectare beschikbaar. Zaterdag 25 november is er een bijeenkomst voor buurtbewoners om mee te denken over de inrichting.