Schotse hooglander op Savendonk krijgt kalfje

do 16 nov., 09:00

Voorzichtigheid geboden in natuurontwikkelgebied Savendonk, benadrukt Ark Rewilding. Er loopt sinds een paar weken namelijk een pasgeboren kalfje rond bij de Schotse hooglanders.

Wandelaars wordt op het hart gedrukt afstand te bewaren: minstens 25 meter. Ook honden dienen aangelijnd te blijven, de dieren schrik aanjagen is geenszins de bedoeling. Het kalf voeren is niet gewenst.

In 2020 werden de grote grazers uitgezet nabij De Geelders als onderdeel van de natuurplannen om het leembos te versterken. Ark kocht daarvoor sinds 2019 tientallen hectares landbouwpercelen nabij de Savendonksestraat om in te richten als natuur. Dat is inmiddels afgerond, geeft Ark aan. Op tijd om te voldoen aan de deadline van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Die zegde medio 2020 drie miljoen euro toe als alle maatregelen voor 1 september waren uitgevoerd.