Knotten, zagen en sjouwen op nationale natuurwerkdag

18 minuten geleden

Op tal van plaatsen in Nederland zijn zaterdag 4 november vrijwilligers aan het knotten, zagen en sjouwen in de buitenlucht. Het is nationale natuurwerkdag. Ook in Boxtel, Esch en Liempde zijn activiteiten.

Wie een ochtend of zelfs hele dag de handen stevig uit de mouwen wil steken, kan zich aansluiten bij de ploeg die vanaf 09.15 uur in het landgoedje De Roudonck in Esch wilgen knot en bramen verwijdert. Deze noeste werkers gaan tot 16.00 uur door, lunch is inbegrepen. Vrijwilligers die ‘s ochtends meehelpen en voor de lunch weg willen, zijn ook welkom. Aanmelden of de route nakijken kan via www.natuurwerkdag.nl.

Houthakkers kunnen zich van 09.00 tot 12.30 uur uitleven in Liempde. Ze verzamelen bij het kapelletje aan de Hezelaarsestraat 1. De ‘bosarbeiders’ zagen stammen, zodat er jong opschot kan ontstaan. Het gehakte hout biedt vogels en vlinders beschutting in de winter.

LEEMSKUILEN

In natuurgebied De Geelders in Boxtel, in de Leemskuilen, ligt snoeiwerk te wachten op sterke handen. Verder moeten er struikjes worden verwijderd en versleept. Hier wordt van 09.00 tot 13.00 uur gewerkt.