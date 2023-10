Aanmelding voor geboortebos loopt nog een week

di 31 okt., 15:00

Ouders in de gemeente Boxtel kunnen zich nog aanmelden voor het planten van een boom in het geboortebos aan de Smalveldersestraat in Liempde.

Het gaat dan om inwoners die in de periode tussen 1 juli 2022 en nu een kind hebben gekregen. Zaterdag 25 november houdt natuurwerkgroep Liempde in samenwerking met stichting Ark Rewilding en de gemeente Boxtel een plantdag. Ouders die zich aangemeld hebben, zetten dan hun boom in de grond. Wie zich nog niet ingeschreven heeft, kan dit nog tot vrijdag 11 november doen via info@natuurwerkgroepliempde.nl..