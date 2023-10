Sterrenkijken met scholieren van het JRL

De Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseert zaterdag 28 oktober de Nacht van de Nacht. Ook in Boxtel is er een activiteit: tussen 19.00 en 22.30 uur is de Sterrenkundeclub van het Jacob-Roelandslyceum (JRl) te bezoeken.

Als het helder weer is gaat de groep jeugdige astronomen op het schoolplein telescopen opzetten. Het is die nacht ook volle maan en er is een gedeeltelijke maansverduistering. De middelbare school houdt nog een slag om de arm: als het bewolkt is kan de activiteit niet doorgaan.

Deelnemers gaan ook nachtdieren spotten met de sectie biologie in de tuin achter het JRL. Dit deel is niet toegankelijk voor rolstoelers, het plein wel. Aanmelden kan via sterrenclub@jrl.nl.

Op initiatief van de BMF en de andere natuur- en milieufederaties, wordt de Nacht van de Nacht voor de negentiende keer gehouden. Op de vooravond dat de klok wordt verzet, vinden er door heel Brabant activiteiten paats. Daarmee vraagt de milieubelangenclub aandacht voor het belang van een donkere nacht.

Brabant is een van de meest verlichte provincies van Nederland. In de grotere steden zijn de sterren nog nauwelijks te zien, de Melkweg al helemaal niet meer. Deze ‘lichtvervuiling’ is niet alleen verwarrend voor het bioritme van mensen, maar ook voor dat van dieren en planten.

,,Actie om de donkere nacht weer echt donker te maken, is goed voor onszelf, de biodiversiteit en scheelt energie en geld. Daar vragen wij graag aandacht voor”, zegt directeur-bestuurder Femke Dingemans.